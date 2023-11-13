مصر للمعلوماتية تبحث تنشيط العلاقات الأكاديمية والتبادل الطلابي مع سفير ليتوانيا

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر والوفد المرافق له، للتعرف على الجامعة وكلياتها ومعامل الأبحاث ومراكز التميز، وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الطلاب، وذلك بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء الذي انعقد بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، وداروس نفولس رئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة ليتوانيا، وسامية جمال من ملف التعاون الثنائي الأوروبي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحث الجانبين سبل تفعيل وتنشيط العلاقات العلمية والأكاديمية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجمهورية ليتوانيا، فضلاً عن مجالات التدريب والبحوث العلمية والتبادل الطلابي والأكاديمي.

رحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالسيد أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، ثم قدمت عرضاً عن الجامعة كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وما تقدمه من برامج أكاديمية وتخصصات مستحدثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك من خلال السعي المتواصل للتميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع. مشيرة إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت أن جامعة مصر للمعلوماتية تحرص على توفير بيئة تعليمية تؤهل الطلاب بالتمتع بمهارات تمكنهم من تحقيق نتائج متميزة في المجال الأكاديمي والعملي. موضحة التقدم الكبير والسريع الذي حققته الجامعة والنشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الدوريات العلمية العالمية، وتصنيف بعضهم ضمن أفضل العلماء في العالم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واهتمام وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها، مما انعكس على ارتفاع جودة المنظومة الأكاديمية الحاكمة للجامعة.

وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية هي مؤسسة تعليمية رائدة تهتم بالبحث العلمي المتطور، وتعمل على تقديم تعليم أكاديمي عالي المستوى، بهدف تخريج أجيال من قادة المستقبل والعلماء والباحثين والمتخصصين المؤهلين للمشاركة في مسيرة التنمية. ولفتت إلى أن الجامعة تعمل على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والجامعات من مختلف الدول ومن بينها جمهورية ليتوانيا.

قدم أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا الشكر لمصر بشكل عام على اهتمامها بالعلم والتعليم، وبوجه خاص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما شاهده خلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية، حيث أثنى على الإمكانيات المتقدمة التي تضمها، ومواكبتها لأعرق الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن لدى بلاده توجهاً بفتح مجالات للتعاون مع الجامعات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الأمن السيبراني.

كما استعرض التطور العلمي الذي تشهده جمهورية ليتوانيا في هذا القطاع الحيوي الهام وتشجيعها للشركات المتخصصة في هذه المجالات. مؤكداً أن بلاده تربطها علاقات عملية قوية مع مصر.

كما أعرب سفير ليتوانيا عن تقديره لجهود جامعة مصر للمعلوماتية وما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة. متطلعاً إلى أن تكون هناك شراكات فاعلة ومثمرة بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعات ليتوانيا في كافة الجوانب سواء على المستوى العلمي أو الطلابي أو الدراسات والأبحاث التي تخدم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلدين.

وعقب اللقاء قام ارتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له، بتفقد حرم الجامعة والتعرف على مراكز الأبحاث والمعامل والكليات وما تتضمنه الجامعة من بنية تكنولوجية متطورة.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.