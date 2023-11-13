جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قصف مواقع لحزب الله في لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، القذائف تجاه مواقع عدة في جنوب لبنان.

اضطر ما يقرب من 50 ألف من سكان جنوب لبنان إلى ترك منازلهم ويعيشون في حرب يومية للبحث عن مأوى بديل، خوفًا من الحرب المحتملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واستهداف منازلهم أو وقوع تدمير على غرار ما يحدث الآن في قطاع غزة.

غادر الآلاف من سكان الجنوب منازلهم وهناك قرى أصبحت فارغة بالكامل من أهلها، إذ توجه أهلها إلى الشمال بحثًا عن مأوى عند الأقارب، بينما احتمى آخرون بالمدارس، في ظل ارتفاع التصعيد بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

معظم السكان غادروا باتجاه الشمال:

وأشارت تقارير إلى أن معظم السكان غادر باتجاه الشمال على بعد حوالي 18 كيلوا مترًا من المنطقة الخطرة وهو أكبر نزوح تشهده المنطقة منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء هذا النزوح الجماعي من قرى الجنوب والقريبة من الحدود التي تتعرض لقصف يومي، وشن حزب الله ضربات من خلالها، ثم رد جوي إسرائيلي.