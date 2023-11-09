قوات الاحتلال تعلن إصابة أحد المباني في تل أبيب عن طريق مسيرة

أعلن جيش الاحتلال، إصابة أحد المباني في تل أبيب عن طريق مسيرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، صاعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على مدينة بيت لحم وتسببت في مقتل مواطن فلسطيني كما اعتقلت شاب من منزله بعد مداهمته، وذلك بعد محاصرة أحد المنازل في بيت لحم بهدف اعتقال أحد المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما) من بيت فجار، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم ، بإصابة 5 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري قرب رام الله.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال في بلدة برطعة جنوب جنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمقاومين الفلسطينيين أثناء إطلاق نار على قوات الاحتلال.

وتشهد مدن الضفة الغربية عدة اقتحامات ومداهمات بشكل يومي من قبل جنود الاحتلال، حيث بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين قرابة 2300 معتقل منذ 7 أكتوبر، و26 صحفيا، وتحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداري.

ويستمر التصعيد من قبل قوات الاحتلال وإطلاق نار بشكل عشوائي في الضفة، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى جراء إصابتهم بالرصاص الحي الذي تطلقه قوات الاحتلال بشكل عشوائي علي الشبان الفلسطينيين في بيت لحم وعدة مدن أخرى.

استشهاد 8 فلسطينيين في مدينة جنين

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 8 مواطنين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في عملية للجيش الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب إلى إصابة 14 آخرين بينها حالات خطيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى 10569 شهيدا بعد مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال وسط القطاع، الأربعاء.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة جراء قصف منزل يعود لعائلة شحادة في النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بحسب وزارة الداخلية في غزة.