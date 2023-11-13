أسعار السجائر الأجنبي بعد التعديل الضريبي الجديد

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، وذلك مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.



وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code"، الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢، وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.



قال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن " فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".



أسعار منتجات فيليب موريس مصر:



سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيهًا.

سعرعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيهًا.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيهًا.

سعرعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيهًا للعبوة.

سعرعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيهًا للعبوة.

سعرعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيهًا للعبوة.

سعرعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيهًا للعبوة.