أزمة السجائر.. اختفاء المطلوب وجنون أسعار السوق السوداء

بعد اعتماد زيادة أسعار السجائر بقيم طفيفة بالتزامن مع إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج تتزايد معدلات البحث عن أسعارها من جانب المدخنين الذين ترسخ لديهم فكرة قدرتها على تنفيس الضغوط المختلفة في العمل وغيره.

وبعد تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعارها ضربت أزمة نقص السجائر في جميع المحلات والأكشاك مؤخرًا بسبب قلة ما توفره الشكة للبائعين وقلة المعروض للأنواع المطلوبة من التجار في "باب البحر" الشارع الأشهر لبيع السجائر بالقاهرة فأصناف سجائر كليوباترا لا تتوفر إلا لدى سوى القليل من التجار في المكان، وسط قفزة في سعر العبوة في الجملة الذي أصبح يتراوح بين 50 و55 جنيها.

ويأتي ذلك وسط ما تشهده الأسواق في مصر من ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير الرسمية لعدد من أصناف السجائر الشعبية والأصناف الأخرى الأكثر تداولا بين المدخنين في مصر، وسط اختفاء بعض هذه الأنواع في عدد من مناطق الجمهورية.

وخلال جولة قامت بها "بوابة الوفد " بشارع باب البحر جاءت أسعارها اليوم كالآتي :

سعر سجائر إل أند إم أحمر نحو 77 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم أزرق نحو 72 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا نحو 50 جنيهًا.

سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو 55 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو 95 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت 95 جنيهًا.

تلك الأسعار غير الرسمية المطروحة من بعض التجار في "باب البحر" التي تحسب على سعر الجملة قبل إضافة هامش الربح للبائعين بالمحلات والأكشاك قبل وصولها للمستهلك الذي يتحمل تضاعف سعرها.

وفي نفس السياق قد أُعُلنت أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة.

وجاءت قائمة أسعار السجائر الرسمية بعد تطبيق الزيادة المعلنة كالآتي:

بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا

مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا

فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.