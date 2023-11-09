بعد الزيادة الجديدة.. كيف يتصدى القانون لمحتكري السجائر وبيعها بأغلى من السعر المعلن

شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتراوح من 2 إلى 6 جنيهات في العلبة الواحدة، وتكمن المشكلة هنا في أن هناك بعض التجار الذين يستغلون ارتفاع سعر أي من المنتجات ليتم احتكارها وبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة دون السعر المعلن عنه.

وكانت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أعلنت عن اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.

عقوبة احتكار السلع وبيعها بأغلى من سعرها

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار

وحظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك

فيما نصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

الأسعار الجديدة للسجائر

سعر علبة بوكس 10 بـ 20 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

سعر علبة كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

سعر علبة بلمونت 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال أحمر 27 جنيهًا.

سعر علبة مونديال سويتش 27 جنيهًا.

سعر علبة كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

سعر علبة ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

سعر علبة فايسروي بال مال 42 جنيهًا.