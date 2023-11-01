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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرارحملات تنفيذ الازالات علي الأراضي الزراعيه لوقف المباني علي مستوي مركز ومدينه بنها

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 قام اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المحاسب /محمد عبد الحميد مرعي {رئيس مدينه ومركز بنها} بحضور كلامن السادة النواب :- السيد النائب /ايهاب محمد واالنائب /ياسر ابراهيم تم تنفيذ ازاله فوريه لعدد(٥) حاله علي مساحة {١٨٥٠}تقريباعلي مستوي مركز ومدينه بنها قد تم ازالة فك شده خشبيه لسقف الدور الأرضى علي مساحه (٢٠٠م )بقريه كفر عطالله بحوض مسعود و كذلك تم ازاله بناحيه قربه نقباس التابعة للوحدة المحليه بشبلنجه وتم تبين من وجود تشوينات مواد بناء وتم التحفظ عليها  بالتنسيق مع الإدارة الزراعيه والإدارة الهندسيه بالمجلس بحضورالمهندس /امير فوزى (مهندس التنظيم ) ورؤساء الوحدات المحليه /احمد عزام (رئيس الوحدة المحليه بشبلنجه) وعيد عزت (رئيس الوحدة المحليه بكفر الجزار ) و /انعام (سكرتير الوحدة المحليه بتمده)وقوة من الشرطه وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه وحيال المخالفين مساء اليوم 

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