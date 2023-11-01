استمرارحملات تنفيذ الازالات علي الأراضي الزراعيه لوقف المباني علي مستوي مركز ومدينه بنها

قام اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و المحاسب /محمد عبد الحميد مرعي {رئيس مدينه ومركز بنها} بحضور كلامن السادة النواب :- السيد النائب /ايهاب محمد واالنائب /ياسر ابراهيم تم تنفيذ ازاله فوريه لعدد(٥) حاله علي مساحة {١٨٥٠}تقريباعلي مستوي مركز ومدينه بنها قد تم ازالة فك شده خشبيه لسقف الدور الأرضى علي مساحه (٢٠٠م )بقريه كفر عطالله بحوض مسعود و كذلك تم ازاله بناحيه قربه نقباس التابعة للوحدة المحليه بشبلنجه وتم تبين من وجود تشوينات مواد بناء وتم التحفظ عليها بالتنسيق مع الإدارة الزراعيه والإدارة الهندسيه بالمجلس بحضورالمهندس /امير فوزى (مهندس التنظيم ) ورؤساء الوحدات المحليه /احمد عزام (رئيس الوحدة المحليه بشبلنجه) وعيد عزت (رئيس الوحدة المحليه بكفر الجزار ) و /انعام (سكرتير الوحدة المحليه بتمده)وقوة من الشرطه وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه وحيال المخالفين مساء اليوم