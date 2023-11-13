4 مستندات لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية عدة خدمات للمشتركين، بينها إجراءات لتوصيل المياه إلى العقارات.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظات، وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات

صورة عقود الإيجار الخاصة بالسكان.

إيصال كهرباء حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

أحد السكان بالعقار للتوقيع على العقد.

أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

أنواع عدادات المياه

تنقسم العدادات إلى 3 أنواع:

العدادات الميكانيكية.

العدادات الذكية.

العدادت إلكترونية مسبقة الدفع، ويجري استخدامها لقياس كميات الاستهلاك.

وتستهدف الحملة التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت عنوان «كل يوم معلومة تهمك»، تعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وتقديم المعلومات اللازمة والهامة للمستخدمين.