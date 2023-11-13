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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وصول جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان محمد على، وعدد من أفراد الأسرة، وعدد من أصدقائه في الوسط الفني، ومنهم الفنان إيهاب فهمي، وسوف يتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

شبكة رؤية الإخبارية
 الفنان الراحل عثمان محمد علي

نقابة الممثلين تنعى الراحل عثمان محمد علي

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، وابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعرّف على موعد ومكان جنازة الفنان عثمان محمد علي
 الفنان الراحل عثمان محمد علي

معلومات عن الفنان الراحل عثمان محمد علي

ولد في الإسكندرية في عام 1935. اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية.

 

بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

 

فقد شارك في أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم).

عثمان محمد علي - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
 الفنان الراحل عثمان محمد علي

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