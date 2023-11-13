خلافات الجيرة.. سائق توك توك يشرع في التخلص من عامل بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام عامل بمطعم في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى تعدى عليه سائق توك توك بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "مصطفى . ع . ا . م" 33 سنة عامل بمطعم ومقيم دائرة القسم مصاباً بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "طارق . ا . ا . م" 29 سنة سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدي لإصابته المشار إليها بسبب خلافات سابقة فيما بينهما حول الجيرة .

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .