فلسطين وثقافة المقاومة في منتدى الشعر المصري اليوم

يقيم منتدى الشعر المصري بحزب التجمع في السادسة مساء اليوم الاثني ندوة وأمسية شعرية تحت عنوان “فلسطين وثقافة المقاومة” ، يشارك فيها الشاعر والناقد عيد عبد الحليم بالحديث عن فلسطين في المسرح العربي ، والناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل بالحديث عن فلسطين وشعر المقاومة، كما يشارك في الأمسية الشعراء محمد الشحات ورجب الصاوي وماجد أبادير وعماد سالم ومجدي أبوالخير، ويدير اللقاء الشاعر والروائي علي عطا.

وذلك في المقر المركزي لحزب التجمع ١ شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب القاهرة.

وتتضمن الرؤية النقدية في الندوة جوانب الإبداع المقاوم فيتحدث الشاعر عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد ، ومنسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، عن القضية الفلسطينية في المسرح العربي، مستعرضا تطور الخطاب المسرحي المقاوم والمناصرة للقضية منذ عشرينيات القرن الماض، مرورا بحقبة الستينيات والتي ظهرت فيها مجموعة من المسرحيات المهمة مثل وطني عكا لعبد الرحمن الشرقاوي، والنار والزيتون لألفريد فرج واغتصاب لسعد الله ونوس، والغرباء لا يشربون القهوة لمحمود دياب، وجيل السبعينيات كما في اليهودي التائه ليسري الجندي، وغيرها من الأعمال، التي ساهمت بزيادة الوعي الثقافي بالقضية.

ويتعرض الناقد د. محمد السيد إسماعيل لشعر المقاومة عند مجموعة من الشعراء أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وفدوى طوقان وغيرهم، مستعرضا أهم ملامح شعر المقاومة ودوره في تحفيز الجماهير المتشوقة للحرية.