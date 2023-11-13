الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم المغرب السابق:خسارة الوداد بسبب الأخطاء الدفاعية ونتحسر على لقب الدوري الأفريقي

الوداد وصن دوانز
الوداد وصن دوانز

أكد حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن خسارة اليوم أمام صن داونز كانت بسبب الأخطاء.

إقرأ أيضًا..

txt

هدف ثان .. صن داونز يضاعف تقدمه على الوداد بنهائي الدوري الأفريقي

txt

نهائي الدوري الأفريقي .. "بأفضلية فنية" صن داونز يتقدم على الوداد في الشوط الأول

وقال حسن ناظر النجم المغربي السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" خسارة الوداد البيضاوي المغربي أمام فريق صن داونز كانت بسبب الأخطاء الدفاعية .

واضاف حسن ناظر:" اللاعبين بالطبع تتحمل مسؤولية الخسارة اليوم أمام صن داونز وعدم التركيز فى الشوط الثاني من زمن المباراة أمام فريق بحجم صن داونز.

وأتم:" الوداد لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام فريق صن داونز على ملعبه، وبالطبع نحزن على خسارة اللقب ولكن لابد علينا التركيز فى القادم

مواد متعلقة

شالولايل يقود تشكيل صن داونز أمام الوداد المغربي

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة صن داونز بنهائي السوبر الافريقي

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في نهائي السوبر الأفريقي

الوداد كامل العدد في نهائي دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز

الوداد المغربي يتقدم على صن داونز في الشوط الأول

الوداد وصن داونز.. مواجهة بعنوان "الثأر" ورد الاعتبار

"الثأر" عنوان صن داونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الأفريقي

وفاة لاعب نادي الوداد المغربي أسامة فلوح ومجلس الإدارة ينعيه:رحل الخلوق
الجريدة الورقية