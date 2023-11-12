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صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نهائي الدوري الأفريقي .. "بأفضلية فنية" صن داونز يتقدم على الوداد في الشوط الأول

صن داونز
صن داونز

 انتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم في إياب الدور النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، الذي يقام في نسخته الأولى.
 

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  جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عبر مهاجم فريق صن داونز بيتر شالولايل.
 وقدم الفريق الجنوب أفريقي شوطًا فنيًا مميزًا بالاستحواذ وتهديد مرمى الوداد بأكثر من فرصة محققة دون خطورة تذكر من الممثل العربي.
 وانتهت مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي في المغرب بتفوق الوداد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الفريقين:

 يخوض صن داونز اللقاء بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: ويليامز.
خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.
الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.
الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي:
حراسة المرمى: يوسف المطيع.
خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله
خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود
خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي.

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