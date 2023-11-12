هدف ثان .. صن داونز يضاعف تقدمه على الوداد بنهائي الدوري الأفريقي
ضاعف فريق صن داونز الجنوب أفريقي تقدمه على الوداد المغربي ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم بمدينة بريتوريا ، في إياب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي.
جاء الهدف في الدقيقة 53 عبر اللاعب موديبا ، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف شالولايل ، لتصبح النتيجة تفوق للفريق الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة.
وانتهى لقاء الذهاب في المغرب بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف .
تشكيل الفريقين.
ويخوض صن داونز المباراة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي: ويليامز.
خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.
الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.
الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.
بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..
حراسة المرمى: يوسف المطيع.
خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله
خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود
خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي