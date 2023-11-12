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صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هدف ثان .. صن داونز يضاعف تقدمه على الوداد بنهائي الدوري الأفريقي

صن داونز
صن داونز

ضاعف فريق صن داونز الجنوب أفريقي تقدمه على الوداد المغربي ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم بمدينة بريتوريا ، في إياب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي.
 

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نهائي الدوري الأفريقي .. 12 دقيقة وقتًا بديلاً للضائع في الشوط الأول


جاء الهدف في الدقيقة 53 عبر اللاعب موديبا ، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف شالولايل ، لتصبح النتيجة تفوق للفريق الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة.
وانتهى لقاء الذهاب في المغرب بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف .

تشكيل الفريقين.

ويخوض صن داونز المباراة بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي: ويليامز.
خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.
الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.
الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..
حراسة المرمى: يوسف المطيع.
خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله
خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود
خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي

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