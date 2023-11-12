الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الرأي العالم العالمي تحول إلى صفنا (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور محمود هباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المخرج للأزمة الحالية هو إنهاء الاحتلال ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعه ، وحقه أن تكون له دوله ، وحقه في الكرامة الإنسانية.

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وجود الاحتلال هو جذر الأزمة الفلسطينية

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" ، والمذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، أن وجود الاحتلال هو جذر الأزمة الفلسطينية ، والعالم يتعامل مع الأعراض بالأزمة دون النظر لجذور المشكلة .

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه في بداية اندلاع الحرب كانت جميع الدول الأوروبية متعاطفة مع إسرائيل، مردفا : مع نجاح الدبلوماسية العربية والاعلام العربي في نقل الصورة كما هي بدأ يحدث تحول في الرأي العام .

وأشار إلى أن الأولوية الأولى تكمن في وقف العدوان في كل أراضي فلسطين ، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص 

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة.
جاء ذلك بعد تمكن المنظمة من التواصل مع متخصصين في مجال الصحة في المستشفى بالقطاع، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت أمس السبت خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى الذي بدأ مساء الجمعة.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم الوزارة في غزة أنّ المستشفى محاصرٌ من قبل القوات الإسرائيلية، وأنّ القصف مستمرٌ سواء على محيط المستشفى أو على مبانيه الداخلية، بحسب القدرة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شٌن غارات عنيفة على محيط المستشفى.

 

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