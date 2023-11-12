د. عبدالسند يمامة: قضية فلسطين مسألة عقائدية لكل المسلمين ونرفض تهجير أهالي غزة (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن قضية فلسطين مسألة عقائدية لكل المسلمين.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أنه "نرفض تهجير أهالي غزة ولو كنت رئيسا لاتخذت موقف دبلوماسي حيال تواجد السفير الإسرائيلي بمصر".

وأضاف أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وواصل يمامة أن :"مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".