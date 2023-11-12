رئيس حزب الوفد: لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الأمر يمس مستقبل المنطقة.

وقال "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، إن مصر في حاجة إلى وقفة عربية من جانب كل الدول، لأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب وليست قضية مصر فقط.

وواصل أنه: "نحتاج إلى وقفة جادة بآلية وجدول زمني في حال عدم وقف العدوان، وإن لم يحدث ذلك يتم اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية من أجل الوقوف على ما يجب أن نفعله".

وأشار يمامة إلى أن غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي من دون حل هذه القضية.

وتابع: “قضية فلسطين هي قضية كل العرب وليس مصر فقط”.