الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس حزب الوفد: لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

 أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الأمر يمس مستقبل المنطقة. 

txt

د. عبدالسند يمامة: التهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يؤثر على كامب ديفيد

txt

برنامج عبدالسند يمامة بين الواقع والمأمول

وقال "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، إن مصر في حاجة إلى وقفة عربية من جانب كل الدول، لأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب وليست قضية مصر فقط.

وواصل أنه: "نحتاج إلى وقفة جادة بآلية وجدول زمني في حال عدم وقف العدوان، وإن لم يحدث ذلك يتم اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية من أجل الوقوف على ما يجب أن نفعله".

وأشار يمامة إلى أن غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي من دون حل هذه القضية.

وتابع: “قضية فلسطين هي قضية كل العرب وليس مصر فقط”.

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا.. ولا تنمية من دون حلها

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة لجو بايدن: لن نتخذ موقفًا سلبيًا تجاه فلسطين

عبدالسند يمامة وعيد الجهاد الوطنى
الجريدة الورقية