تقديم الخدمات الطبية العلاجية على 290 الف مواطن بسوهاج خلال شهر

صرح الدكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة تشهد تطورا كبيرا علي جميع المستويات وخاصة البنية التحتية والتجهيزات و الأجهزة .

موضحاً ان مستشفيات القطاع الصحي استقبلت وقدمت ألاف الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها . حيث تردد علي المستشفيات ما يقرب من 290 ألف مريض خلال الشهر الماضي .

لافتاً الي ان تلك الخدمات شملت الكشف واجراء الفحوصات الطبيه واجراء العمليات .

موضحاً ان أقسام الإستقبال والطؤاري استقبلت اكثر من 62 ألف حالة . كما تم حجز 708 حالة بوحدات العناية المركزة والمتوسطة بالمستشفيات .

وإجراء 566 ولادة ما بين قيصري وطبيعي .

و قدمت أيضاً وحدات الغسيل الكلوي 20 الف و 622 جلسة غسيل كلوي خلال الفترة المشار اليها.

وأضاف ايضا وكيل وزارة الصحة ان وحدات واقسام الأشعة بالمستشفيات اجرت

اكثر من 18 الف و 460 إجراء اشعة تشخيصية وتضمنت إجراء

13 الف و 644 اشعة عادية

4 ألاف و 293 اشعة موجات فوق صوتية

و 365 اشعة مقطعية

و162 اشعة رنين مغناطيسي

أما معامل المستشفيات أجرت 54 الف و 870 فحص معملي .

واضاف أيضاً ان 492 طفل حديث الولادة تم دخولهم حضانات المستشفيات التابعة للقطاع الصحي

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية أن فرق التفتيش والمتابعة التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي تمارس عملها يومياً لمتابعة سير العمل بالمستشفيات