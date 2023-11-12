رئيس مطار القاهرة يتابع التجهيزات والاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم الشتاء

«إسحاق»: اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية

فى إطار خطة شركة ميناء القاهرة الجوى نحو الوقوف على التجهيزات والاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم الشتاء وكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة تزامناً مع التغيرات المناخية المتوقعة، قام المحاسب مجدى إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والمهندس توفيق محمد سعفان رئيس القطاع الهندسى، والملاح أشرف أحمد حافظ المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم/١ والمشرف على الطرق، بجولة تفقدية للوقوف على مدى صلاحية وجاهزية القدرات التشغيلية للمعدات المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار والتى ستساهم بشكل مميز فى الحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وكذلك متابعة خطة الانتشار السريع لمعدات الشركة والمدعمة بفرق الطوارئ لمواجهة أى أحداث طارئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى.

مجدى إسحاق

وأكد المحاسب مجدى إسحق ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية التى تشتمل على تطهير الشبكات والمصارف ومخرات السيول ومحطات الرفع ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية الطرق والمحاور الرئيسية لعدم إعاقة الطرق أمام الركاب، وأكد سيادته ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.