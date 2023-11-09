أفضل مطار في العالم يدخل تجديدات ساحرة على مبناه

فاز مطار شانجي في سنغافورة على أكثر من 550 مطارًا في حفل توزيع جوائز أوسكار الطيران في وقت سابق من هذا العام قبل أن يخضع لعملية تجديد ضخمة حالياً.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يحصل مركز المطار الشهير فقط على لقب أفضل مطار في العالم بشكل عام ولكن أيضًا أفضل مطار يقدم الطعام في العالم وأفضل مطار يوفر هذا القدر من وسائل الراحة الترفيهية في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023، قبل أن يوجه القائمون عليه بخطوة تجديد وتوسيع شاملة لمبنى الركاب 2.

يستطيع شانغي الآن، بعد التجديد، استيعاب خمسة ملايين مسافر إضافي سنويًا - مما يرفع إجمالي قدرة المطار على التعامل مع الطائرات إلى 90 مليون مسافر سنويًا.

وضمت التجديدات تصميم شلال رقمي يبلغ ارتفاعه 14 مترًا، وحديقة ساحرة تضم أكثر من 20 ألف نبتة، ومنطقة لتناول الطعام تتمتع بإطلالات بانورامية على المطار، ونادل آلي يقدم كوكتيلًا مجانيًا للضيوف.