فئة من الأطفال معرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي

الالتهاب الرئوي الفيروسي هو عدوى في رئتيك يسببها فيروس، والسبب الأكثر شيوعا هو الأنفلونزا، ولكن يمكنك أيضا الإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي من نزلات البرد والفيروسات الأخرى.

وعادة ما تلتصق هذه الجراثيم السيئة بالجزء العلوي من جهازك التنفسي، ولكن المشكلة تبدأ عندما تنزل إلى رئتيك. ثم تصاب الأكياس الهوائية في رئتيك بالعدوى والالتهاب، وتمتلئ بالسوائل.

وأي شيء يضعف دفاعات جسمك (الجهاز المناعي) يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بالالتهاب الرئوي.

لماذا الأطفال هم الأكثر عرضة للالتهاب الرئوي الفيروسى؟

هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من فرص إصابة طفل بهذا الفيروس عن آخر، فالطفل الذى يعانى من مشكلات مرضية قديمة في الرئة أو الشعب الهوائية، هو الأكثر عرضة، فضلاً عن الطفل الذى يعانى من ضعف عام في المناعة ودفاعات الجسم بشكل واضح مثل أطفال السرطان، إضافة إلى أن فرص الإصابة تزيد في الطفل الأقل من عمر السنة.