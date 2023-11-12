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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرموش يصنع هدفا في تعادل فرانكفورت مع فيردر بريمن بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

وضع الدولي المصري عمر مرموش  لاعب فرانكفورت بصمته في مباراة فريقه أمام فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب الأخير.

تعادل فرانكفورت مع فيردر بريمن بهدفين لكلاهما في المبارةا التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

صنع مرموش هدف تقليص الفارق لصالح فريقه فرانكفورت بعد تمريرة لزميله التونسي إلياس سخيري الذي يسددها في شباك فيردر بريمن.

ونجح سمولتشيتش في تسجيل هدف فريقه الثاني والتعادل لصالح فرانكفورت في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

وخرج مرموش في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي وحل بدلا منه ناتشو فيري، بعدما قدم مستوى جيد خلال اللقاء.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما رفع فيردر بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

 

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