تعليم ابو تشت تعقد اجتماعا لمناقشة ترقيات المعلمين والإحصاء الاستقراري

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد ١٢نوفمبر الجاري، اجتماعا موسعا حضره رؤساء الأقسام ومراحل التعليم ومديري المدارس الإبتدائية بقاعة مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات اهمها ترقيات المعلمين والمستندات المطلوبه لمن تنطبق عليه الشروط وتسجيل بياناتهم في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما ناقش الاجتماع الإحصاء الاستقراري للمدارس التي لم تقوم بتسجيل الإحصاء الاستقراري علي قاعدة البيانات المركزية.

طالب المدير العام بسرعة الإنتهاء من تسجيل الإحصاء الاستقراري للمدارس بعد تحديث وتدقيق بيانات التلاميذ والطلاب علي قاعدة البيانات المركزية خاصة تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى في كل مرحلة.

ودعا المدير العام الي الوقوف، على المشكللات التي تواجه المدارس عند التسجيل وحلها فورًا بالتنسيق مع إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بقنا، لتكتمل عملية تسجيل وتحديث كافة البيانات الخاصة التلاميذ والطلاب.

وشدد قاصد، على ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل والتي من المقرر ان تنطلق فاعلياتها خلال شهر ديسمبر المقبل.