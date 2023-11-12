غداً  أفتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غداً الاثنين مهرجان الجبزة للتمور بحضور عدداً من الوزراء والمحافظين والسفراء والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر علي مدار يومي ١٣ و ١٤ نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي .

واشار اللواء أحمد راشد ان المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة الي تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية .

واكد محافظ الجيزة أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلي راسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور مؤكداً انه سيشارك غداً من الواحات البحرية ٤٠ عارض بالاضافه الي عشرات العارضين من محافظات اخري .

لافتا ان المهرجان استكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الاعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة .