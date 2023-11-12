د. عبدالسند يمامة يكشف طرق حل مشكلة البطالة (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادًا كبيرة، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي.

وشدد "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، على وجوب أن تبتعد الدولة أو الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي لا يقدم القطاع الخاص عليها.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي حتى تكون له جدوى، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب أن يصفوا العلاج.

وواصل يمامة أنه: "بالنسبة إلى الدعم، فنحن نحتاجه في مراحل معينة، وهو موجود في كل دول العالم، فأي مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هو الفقير، والتكافل واجب دستوري وقانوني وديني، ولكن يجب ترشيده وإلغاؤه بشكل تدريجي، ولكن قبل الإلغاء يجب أن نصل إلى الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة، وأي قرار يجب أن يسبقه دراسة جدوى، فالأمور ليست عنترية".