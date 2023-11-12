د. عبدالسند يمامة: أول زيارة خارجية لي ستكون مكة المكرمة.. "عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات"

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن أول زيارة دينية خارجية لها حال فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ستكون نحو المملكة العربية السعودية، معقبًا: "هزور الحبيب ومكة المكرمة.. عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات".

أول زيارة خارجية للدكتور عبدالسند يمامة

وأوضح "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أن أول زيارة سياسية له خارج مصر تكون نحو الدول العربية، مشددًا على أن قبلته الدول العربية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي والعلاقات بين الدول العربية هو أمر غير مريح، موضحًا أن منذ اكثر من 50 عامًا كان تطرق إلى إنشاء محكمة عدل عربية، مؤكدًا أنه كان لابد أن تكون هذه المحكمة على غرار محكمة العدل الأوروبية في لإطار تنظيم اقتصادي بين الدول العربية والأمر لا يقتصر على أن يكون مبنى فقط.

وأضاف أنه تم مناقشة إنشاء محكمة عدل عربية في جامعة الدول العربية وتم الخروج بـ3 مشاريع بخصوص إنشاء المحكمة.