د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من التحالف مع أمريكا أو روسيا حال فوزه بانتخابات الرئاسة

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، موقفه من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا حال فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال "يمامة" خلال استضافته ببرنامج " انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، إن مصلحة مصر تهمه دائما، لافتا إلى أنه يفضل الاتجاه حيثما تكون مصلحة مصر، وذلك فيما يتعلق بموقفه من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا.

وأضاف :"ثقافتي غربية وأفضل المفاهيم الغربية، ولكن هناك ازدواجية من الغرب تجاه ما يحدث في فلسطين، ونحن جزء من أسبابها، فالتعامل مع الإنسان في مجتمعاتنا ليس جيدا".

وأكمل: "أتبنى النموذج الغربي في نظام الحكم والحقوق والحريات، وذلك على المستوى الداخلي، ولكن على المستوى السياسي، فإنه كان من الصعب أن نحقق الانتصار دون التسليح الروسي المستمر، وكذلك المكاسب السياسية التي حقناها بعد العدوان الثلاثي، وأرى أن التوازن بين أمريكا وروسيا أمر مهم".