ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي ليفاندوفسكي في آلافيس

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة هدفين في فوز العملاق الكتالوني على ديبورتيفو آلافيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد مونتجويك الاولمبي، في الموسم الحالي 2023 – 2024.

هدفي ليفاندوفسكي رفعا رصيد اللاعب إلى 7 أهداف، وبالتالي ظهر في قائمة الهدافين التي تضم 9 لاعبين من بينهم 8 بالتساوي، ليقفز النجم البولندي للمركز الثاني مباشرة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يعتلي جود بيلينجهام صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف، بالرغم من غيابه عن المواجهة الاخيره أمام نادي فالنسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

جود بيلينجهام "ريال مدريد" 10 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة" 7 أهداف.

أرتيم دوفبيك "جيرونا" 7 أهداف.

الفارو موراتا "أتلتيكو مدريد" 7 أهداف.

أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد" 7 أهداف.

مايكيل أويارزابال "ريال سوسيداد" 7 أهداف.

بورخا مايورال "خيتافي" 7 أهداف.

جيرارد مورينو "فياريال" 7 أهداف.

أنتي بوديمير "اوساسونا" 7 أهداف.

ويعتبر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الأكثر مساهمة تهديفيًا من بين القائمة المذكورة بـ 12 مساهمة، وياتي خلفه اللاعب أرتيم دوفبيك نجم جيرونا بـ 11 هدف.