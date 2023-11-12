عاجل
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 28
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. عبدالسند يمامة: التهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يؤثر في كامب ديفيد

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي دون حل هذه القضية.

txt

د. عبدالسند يمامة: المجتمع الدولي به خلل وغزة أظهرت ذلك

txt

عبدالسند يمامة وعيد الجهاد الوطنى

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة "، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أن مصر يجب أن تتخذ موقفا دبلوماسيا والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضا لما يحدث في غزة. 

وأضاف أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وواصل يمامة أن: "مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: المجتمع الدولي به خلل وغزة أظهرت ذلك

د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي
الجريدة الورقية