د. عبدالسند يمامة: التهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يؤثر في كامب ديفيد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي دون حل هذه القضية.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة "، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أن مصر يجب أن تتخذ موقفا دبلوماسيا والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضا لما يحدث في غزة.

وأضاف أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وواصل يمامة أن: "مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".