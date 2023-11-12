عبدالسند يمامة: فلسطين تحتاج إلى وقفة عربية الآن.. العرب قبلتي السياسية الأولى

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن فلسطين تحتاج إلى وقفة من جميع الدول العربية كاملة وليس مصر فقط، موضحًا أن القضية الفلسطينية ليست قضية مصر فقط ولكنها قضية كل الدول العربية.

عبدالسند يمامة: القضية الفلسطينية ليست قضية مصر

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، إلى أن قبلته السياسية ستكون نحو الدول العربية، موضحًا أن هذا الوضع الحالي مع الدول العربية غير مريح، مؤكدًا أن العلاقات مع الدول العربية تحتاج بذل جهد أكبر.

وتابع: “1975 أول كتاب له كان حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربية.. كان هناك مناقشة في جامعة الدول العربية”، مشددًا على أنه كان هناك 3 مشاريع للدول العربية، مؤكدًا أنه تحدث بأنه إذا أردنا أن يكون هناك محكمة عدل عربية لابد أن تكون على غرار محكمة العدل الأوروبية في إطار تنظيم اقتصادي بين الدول العربية.