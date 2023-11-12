د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة لجو بايدن: لن نتخذ موقفًا سلبيًا تجاه فلسطين

علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، على رده حال تلقي مكالمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشددًا على أنه سيتحدث مع بايدن على أن مصر لن تتخذ موقفا سلبيا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

تعليق مهم من د. عبدالسند يمامة

وأوضح "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أن المسألة ليس له حسابات اقتصادية أو فيما يخص تصفية الديون وتسويات مالية أخرى، إلا أن المسألة تتعلق بمستقبلنا ومستقبل الأمة العربية.

د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى أن إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "مصر تنتخب"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن نشأة إسرائيل واستمرارها مسألة مهمة جدا للغرب وأمريكا، لعدة أسباب.

وأضاف أن السبب الأول هو استنزاف وإضعاف للمنطقة، والسبب الثاني أن الغرب وأمريكا يعتقدون أن إسرائيل تجربة ديمقراطية في وسط العالم العربي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية.