الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام فيردر بريمن

مرموش
مرموش

كشف الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت  عن تشكيله لمباراة فيردر بريمن المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الألماني، على ملعب "فيسير شتاديون".

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عمر مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة هلسنكي

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صحف عالمية تتغنى بـ مرموش بعد تألقه مع فرانكفورت


ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش نجم فرانكفورت أساسيا في تشكيل الفريق الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني:

في حراسة المرمى: تراب.
خط الدفاع: توتا، سمولتشيتش، ويليام باتشو.
خط الوسط: بوتا، لارسون، سخيري، فيليب ماكس
خط الوسط الهجومي: فارس شايبي، كناوف
خط الهجوم: عمر مرموش
يتواجد آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز السابع برصيد 17 نقطة، بينما يملك فيردر بريمن 10 نقاط في المركز الثاني عشر.
 

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