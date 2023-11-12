مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام فيردر بريمن

كشف الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت عن تشكيله لمباراة فيردر بريمن المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الألماني، على ملعب "فيسير شتاديون".



ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش نجم فرانكفورت أساسيا في تشكيل الفريق الألماني.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني:



في حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: توتا، سمولتشيتش، ويليام باتشو.

خط الوسط: بوتا، لارسون، سخيري، فيليب ماكس

خط الوسط الهجومي: فارس شايبي، كناوف

خط الهجوم: عمر مرموش

يتواجد آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز السابع برصيد 17 نقطة، بينما يملك فيردر بريمن 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

