عمر مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة هلسنكي

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي والتي يحتضنها ملعب "هلسنكي الأولمبي".

تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة هلسنكي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو، روبن كوش، توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا، إلياس السخيري، هوجو لارسون، فيليب ماكس.

خط الهجوم: عمر مرموش، أنسجار كناوف، فارس شايبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي عبر قناة beIN Sports HD 2 English.

عمر مرموش يتألق مع الفريق الألماني

تشهد الفترة الأخيرة وصلة تألق من الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق فرانكفورت مع صفوف فريقه الألماني رغم الضغوطات التي وضعت عليه بعد رحيل نجم الفريق الأول كولو مواني إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وأشادت الصحف العالمية بما يقدمه مرموش مع فرانكفورت من مستويات رائعة في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الألماني, ودوري المؤتمر الأوروبي.

قرر توبمولر المدير الفني لفريق فرانكفورت وضع مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مركز الجناح بعد رحيل كولو مواني.

حيث خاض مرموش مع فرانكفورت 17 مباراة وأحرز فيهم 10 أهداف وصنع هدفين آخرين في كافة المسابقات.