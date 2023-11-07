صحف عالمية تتغنى بـ مرموش بعد تألقه مع فرانكفورت

يتألق الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق فرانكفورت مع صفوف فريقه الألماني رغم الضغوطات التي وضعت عليه بعد رحيل نجم الفريق الأول كولو مواني إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.



وأشادت الصحف العالمية بما يقدمه مرموش مع فرانكفورت من مستويات رائعة في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الألماني, ودوري المؤتمر الأوروبي.



قرر توبمولر المدير الفني لفريق فرانكفورت وضع مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مركز الجناح بعد رحيل كولو مواني.



يرى مدرب فرانكفورت أن مرموش لديه تشابه كبير في أسلوبه مع اللاعب الفرنسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، لما يملكه النجم الدولي المصري من حركية مميزة داخل أرضية الملعب، وهو ما يشبه طريقة مواني.



أشار موقع "فوتبول ترانسفيرز" أن مرموش جعل جماهير فرانكفورت تنسى كولو مواني تماما، ووصف الموقع مرموش أنه يتمتع بالسرعة والمهارة والذكاء، ويملك القدرة على أن يكون نجم الشباك الأول لأكبر الأندية الأوروبية.



وتوقع الموقع العالمي الهولندي أن مرموش قد ينتقل إلى أحد كبار أندية أوروبا حال استمر على مستواه الذي يسير عليه في الوقت الحالي مع فرانكفورت، وسيكون الأمر مسألة وقت فقط.



ولعب مرموش مع فرانكفورت 17 مباراة وأحرز فيهم 10 أهداف وصنع هدفين آخرين في كافة المسابقات.

