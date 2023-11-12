تشكيل مانشستر سيتي وتشيلسي لقمة الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي وتشيلسي لخوض مباراة قوية بعد قليل في الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي، ويلتقي الفريقان وجهًا لوجه في قمة مرتقبة بعد ساعات قليلة.





كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا تشكيل السماوي، والجهاز الفني لتشيلسي بقيادة ماوريسيو بوكيتينيو تشكيل البلوز.



تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة "لندن" بقيادة الحكم، أنتوني تايلور.



تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي



في حراسة المرمى: إيديرسون.

في الدفاع: يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر.

لوسط: جيريمي دوكو، فيل فودين، رودري، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز.

الهجوم: إيرلينج هالاند.



تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي



في حراسة المرمى: روبرتو سانشيز.

الدفاع: مارك كوكوريا، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ريس جيمس.

الوسط: رحيم سترلينج، كونور جالاجر، كول بالمر، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

