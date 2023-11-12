يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم بالدوري الإنجليزي.. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم بالدوري الإنجليزي.. YALLA SHOOT، يخوض فريق تشيلسى الإنجليزى مواجهة نارية عندما يستضيف مانشستر سيتى مساء اليوم، الأحد، فى قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما تغلّب على يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويضمن التأهل لدور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، ستنطلق العديد من المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يلتقي فريق أستون فيلا نظيره فولهام على ملعب "فيلا بارك"، بينما سيخوض فريق برايتون مواجهة قوية أمام منافسه شيفيلد يونايتد على ملعب "فالمر"، كذلك يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره نوتينجهام فورست على استاد "لندن الأوليمبي".

يلا شوت ستشاهدون اليوم 2023-11-12 الساعة 20:30 مباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي ضد تشيلسي؛ والتي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وبالإضافة إلى ذلك ستعرض مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي الحماسية على قناة beIN SPORTS 1 HD بشكل مباشر ولا ننسى أن المعلق الشهير “خليل البلوشي” سيهتم بإشعال الأجواء بتعليقه الرائع.

وعلى الناحية الثانية، يحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في ثلاث مباريات ويبحث خلال مباراة اليوم عن تحسين مركزه.

وكان قد اكتسح تشيلسي نظيره توتنهام بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز، خلال الاسبوع الماضي ويريد أن يكرر التجربة اليوم أمام السيتي.

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويذكر أن، رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مواجهات الجولة الـ12من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

ما هو موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.