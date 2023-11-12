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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحصد المركز الخامس بكأس العالم اليد للأندية

الأهلي والخليج
الأهلي والخليج

حصد النادي الأهلي  لليد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها السعودية بعد تحقيق الانتصار على الخليج برميات الجزاء بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30.

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وكان الشوط الأول أنتهى بنتيجة 16-14 لأصحاب الأرض، لكن نجح الأهلي بقيادة أحمد عادل "دولا" لاعب المارد الأحمر، و"فوكس" والجناحين زيزو ودحروج لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 30-30.

بعدها أتجهت المباراة لرميات الترجيح تصدى عبدالرحمن طه لرمية فيما سجل الأهلي جميع رمياته الخمسة ليحقق الانتصار بنتيجة 35-34، ليخطف المركز الخامس في مونديال العالم لليد من نادي الخليج السعودي.

وكان الأهلي صعد إلى المشاركة في كأس العالم بعدما حصد لقب كأس السوبر الأفريقي بالانتصار على الزمالك.

 

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