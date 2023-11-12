غموض مصير معلول في الأهلي

يسود الغموض موقف لاعب الأهلي علي معلول من التجديد له من عدمه.

وذلك لوجود رغبة لدى الجهاز الفني بقيادة السريسري كولر في الاستعانة بلاعب بديل يلعب في نفس مركز التونسي.

وقالت مصادر، مصير التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، مهدد مع الفريق بعد طلب كولر تأجيل تجديد اللاعب لما بعد كأس العالم للأندية.

وتشير التقارير المختلفة إلى رغبة الأهلي في استقدام لاعب محلي بديلًا لعلي معلول، ومن بين الاختيارات أحمد فتوح، الذي أصبح مصيره مهددًا بعد عرضه للبيع في يناير المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي حتى في حالة التعاقد مع فتوح سيلجأ للاستفادة من محمد حمدي أيضًا لتكون لديه خيارت متعددة، كالاعتماد على فتوح في مركز خط الوسط وحمدي في مركز الظهير الأيسر.