حقوق الإنسان": الأطفال يمثلون 40% من شهداء غزة.. وما يحدث غير مسبوق (فيديو)

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده، عمليات القتل المنظم التي تقوم بها قوات الاحتلال تُمارس على نحو واسع دون حسابات أو اعتبار.

وقال “عبده” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في تاريخ الانتهاكات وجرائم الإبادة.

وأشار إلى أن آخر جريمة إبادة راح ضحيتها 8 آلاف قتيل، وفي قطاع غزة نتحدث عن نحو 14 ألف قتيل في شهر، وبالتالي، فإننا بصدد عملية إبادة جماعية للسكان تتخلص في مفردات ومظاهر عمليات الإبادة المتعارف عليها وفقا للتعريف الدولي.

وواصل عبده أن جيش الاحتلال يستهدف الأطفال بشكل منظم، حتى إن شهداء الأطفال يمثلون 40% من الشهداء، وهو عدد غير مسبوق، كما أن عدد الشهداء يوازي نصف الجرحى وهو أيضا نسبة غير مسبوقة في تاريخ والحروب والصراعات.

الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة





كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في العداون الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين".