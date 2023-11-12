67 % من الشهداء في غزة نساءً وأطفالًا (فيديو)

قال علي عاطف، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ خطة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل عام من شمال قطاع غزة، ثم إلى جنوب مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، لإنهاء القضية الفلسطينية نهائيًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ مختلف الدول العربية والشرق الأوسط رفض تهجير الفلسطينيين في القمة العربية الإسلامية في الرياض، كما عبّرت قمة القاهرة للسلام عن رفض هذه المخططات، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجرتها مع مختلف دول العالم أكدت فيها رفض هذه المخططات.

وأكد أن إعلان الاحتلال عن وجود أسراه في جنوب القطاع مجرد حجة لإخلاء المناطق الشمالية، وليس هناك أدنى شك في ذلك، حيث ضرب الاحتلال جميع المناطق الفلسطينية وكان التركيز الأكبر على المدنيين، مضيفًا أن 67% من شهداء فلسطين في قطاع غزة من النساء والأطفال، وذلك في إطار عمليات الإبادة الجارية في القطاع.

اليوم الـ37 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

في اليوم الـ37 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا، وأصيب العشرات ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، جراء القصف المتواصل على غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

في اليوم الـ37 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا، وأصيب العشرات ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، جراء القصف المتواصل على غزة، برًا وبحرًا وجوًا.