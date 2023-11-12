الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

مستشفى القدس في غزة
مستشفى القدس في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة، وتوقف عن العمل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

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غارة إسرائيلية تدمر قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء في غزة

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الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة

وأكد أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ37 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

تدمير قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية دمرت قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء، هذا فضلاً عن وفاة 5 أطفال، بينهم 3 خدج بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء براً وجواً، وسط اشتباكات بمحيط المستشفى وليس داخله وغطاء ناري كثيف وتحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق المستشفى، وأفاد مراسلنا أن سيارات الإسعاف متوقفة تماما عن نقل المصابين والمرضى من وإلى مجمع الشفاء.

وقبل ذلك، تجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة فيما تدور اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي إسرائيلي في عدة مواقع بالقطاع، وقال الجيش الإسرائيلي إنه دخل في اشتباكات عنيفة بمخيم الشاطئ في شمال غزة، وإن سلاح الجو استهدف مخزن ذخيرة في المخيم.

 

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