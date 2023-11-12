مفيد لصحة القلب.. حضري شوربة القرع بالباستا

تبحث الأمهات عن وصفات جديدة مفيدة لصحة ابنائها لتحضرها على مائدة الغداء لتسعد أوقاتهم، ويفضل تحضير العديد من الأطباق الشهية من المكونات الغذائية الغنية بالعناصر النافعه لصحة الجسد.

ويأتي القرع في مقدمة الفواكه المفيدة لصحة الجسم، ويسهل أضافته عند تحضير الوصفات الرئيسية.

ومن أبرز فوائد القرع العسلي صحية تعيده بقوة لمائدة الطعام انه:-

غني بالألياف والبكتين

نسبة عالية من البوتاسيوم

بيتا كاروتين وتعزيز فيتامين A

فيتامينات ومعادن معززة للمناعة

تقليل الالتهاب

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

صحة العين والجلد

واليوم نقدم لكم تحضير وصفة شوربة القرع بالباستا بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مرق دجاج : 6 اكواب

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

- الباستا : كيس

- ريحان ناشف : حسب الرغبة

- القرع : حسب الرغبة (مقطع)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)

- طماطم : علبة (مطبوخة)

- جبن البارميزان : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر كبير على نار عالية، ضعي مرق الدجاج والباستا وقلبي.

اتركي الباستا حتى تبدأ في النضج ثم أضيفي القرع والطماطم.

تبلي الشوربة بالملح، والفلفل، والريحان، والثوم، واتركي المزيج على نار هادئة حتى تتجانس النكهات.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بالبارميزان وقدميها ساخنة.