سهام بشاى : مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام

أكدت النائبة الوفدية سهام بشاى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف ، أن جريمة التحرش لاتمت للدين أو الأخلاق بصلة، وأن جميع الشرائع السماوية حرمت الزنى.

وأضافت النائبة الوفدية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن المرأة المصرية طوال التاريح ترتدى زى محتشم ,ولم نرى سابقا ظاهرة التحرش وفقا للتربية حيث ينظر الرجل للمرأة بأنها أختة ,وتسائلت النائبة ماذا حدث فى السلوكيات

وطالبت "بشاى" الأم بزرع التربية داخل الطفل حيث انها المسئولة عن مراقبة الاطفال وتربيتهم ,بالأضافة إلى المجتمع والمدرسة والمسجد والكنيسة ,لابد من مواجهة ظاهرة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام .