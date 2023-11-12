الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

سهام بشاى : مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام

النائبة الوفدية سهام
النائبة الوفدية سهام بشاى

أكدت النائبة الوفدية سهام بشاى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف ، أن جريمة التحرش لاتمت للدين أو الأخلاق بصلة، وأن جميع الشرائع السماوية حرمت الزنى.

 

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عقوبة التحرش في قانون العقوبات المصري

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بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين

وأضافت النائبة الوفدية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن المرأة المصرية طوال التاريح ترتدى زى محتشم ,ولم نرى سابقا ظاهرة التحرش وفقا للتربية حيث ينظر الرجل للمرأة بأنها أختة ,وتسائلت النائبة ماذا حدث فى السلوكيات

وطالبت "بشاى" الأم بزرع التربية داخل الطفل حيث انها المسئولة عن مراقبة الاطفال وتربيتهم ,بالأضافة إلى المجتمع والمدرسة والمسجد والكنيسة ,لابد من مواجهة ظاهرة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام .

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