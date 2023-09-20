بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وتم ضبط أطراف المشاجرة وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالإنتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات " إحدى الدول ) وبحوزتهم (2عصا خشبية – قبضة حديدية) ، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم")

حيث تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثانى بالتحرش بإحدى السيدات تحمل جنسيتهم فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدى على المتواجدين دون تمييز

مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.