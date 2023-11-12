تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع محافظة سوهاج

دعماً لذوي الهمم..

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، جمعية الأورمان فى تسليم عدد (50) سماعة طبية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، وفي إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم.

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصًا سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

مشيرًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى سوهاج وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

مضيفًا أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700 جهاز تعويضي و6000 سماعه طبية.

والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.