وكيل شباب القليوبية يتفقد مراكز البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم، فعاليات تدريبات مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبى فى الجودو،التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي ، والذي يتم تنفيذه بنادي سيتي كلوب بنها .

أكد الصبروط على ضرورة الاهتمام بتنفيذ البرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مشروع الموهبة يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأن استراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الألعاب وإعدادهم ليصبحوا أبطالا عالميين قادرين على المنافسة .

جدير بالذكر ان مراكز البراعم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي تضم مراحل سنيه من 2010 حتى 2014 ويؤهل المشروع الأطفال لمرحله البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية فى الالعاب « ألعاب القوى - المصارعة - رفع الأثقال - الجودة - التايكوندو - الملاكمة» كما ان عدد المراكز التى يتم بها تدريب البراعم 11 مركز شباب على مستوى المحافظة ، وعدد اللاعبين المشاركين 147 من البراعم .

كما انه يدعم للمنتخبات القومية للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته