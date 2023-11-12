عبدالرحمن المحيلبي يكشف عن طريقة عمل الكبسة تكات اللحم السعودية

قال الشيف عبدالرحمن المحيلبي تتضمن طريقة عمل الكبسة خطوات بسيطة لعمل طبق شهي يشرفك أمام ضيوفك وأصبحت الأكلة السعودية اليوم وجبة رئيسية على المائدة المصرية، كما ترتبط بالكبسة الفتة السورية التي تعد شبيهة لها باختلاف بعض الخطوات البسيطة، وسنتحدث عن الفرق بين الوصفتين.

شرح الشيف عبدالرحمن المحيلبي طريقة عمل الكبسة يلي نشرح طريقة عمل الكبسة بالطريقتين السعودية وطريقة الشيف نادية السيد لربة المنزل المصرية كي تتفنن في مائدة الطعام وتنوع في طرق طهي وتقديم اللحوم.

اشار الشيف عبدالرحمن المحيلبي طريقة عمل كبسة اللحم السعودية نبدأ بـ طريقة عمل كبسة اللحم السعودية الشهية عبر الخطوات التالية طريقة عمل الكبسة مقادير كبسة اللحم السعودية

6 قطع متوسطة لحم ضاني وعدد 2 بصلة مقطعة مكعبات ونصف كيلو أرز بسمتي وزيت زيت ووورق لورا وأعواد قرفة وثمرة طماطم مقطعة وبصلة مفرومة ولتر شوربة لحم ضانيو3 حبات حبهان و3 فص ثوم مفروم وعدد 2 ملعقة بهارات كبسة وملح وفلفل وعدد 2 ملعقة صلصة طماطم وعدد 2 ملعقة سمن بلدي وكوب مكسرات لوز وبندق وصنوبر

تابع الشيف عبدالرحمن المحيلبي طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي

نقدم طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي كما هو متبع في السعودية، من خلال النقاط التالية:

في وعاء عميق ضعي ملعقة سمن والبصل المقطع حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ثم ضعي اللحم واللورا وفلفل اسود وحبهان.

اتركي اللحم 10 دقائق يتفاعل مع البصل والتتبيلة ثم ضيفي لتر مياه ساخنة واضبطي الملح واتركي اللحم ينضج.

ضعي اللحم جانبًا بعيدًا عن الشوربة.

طريقة تحضير أرز الكبسة

اغسلي الأرز وانقعيه في مياه نظيفة لمدة 10 دقائق ثم صفيه.

في وعاء آخر ضعي ملعقة سمن وملعقتين زيت ثم البصل المفروم وملعقة سكر وقلبيه حتى يصفر لونه.

ضيفي الطماطم المقطعة والثوم والزنجبيل وبهارات الكبسة والملح ثم قلبي الخليط.

بعد دقيقتين ضيفي الأرز المصفى وقلبيه مع الخليط على نار متوسطة قليلًا.

ضعي 2 كوب شوربة اللحم الضاني على الأرز وقلبيه جيدًا ثم اضبطي الملح واتركي الأرز ينضج.

في مقلاة ضعي ملعقة سمن حتى تسخن ثم توضع قطع اللحم وعايها رشة ملح وفلفل حتى تأخذ لونا ذهبيًا.

في طبق التقديم ضعي الأرز البسمتي وقطع اللحم أعلاه وزيني الطبق بالمكسرات وقدميه ساخنًا.





طريقة عمل الكبسة



طريقة عمل الكبسة باللحمة نادية السيد

من بين الطرق المطلوبة، طريقة عمل الكبسة باللحمة نادية السيد، والتي نشرحها فيما يلي:

مكونات الكبسة باللحمة نادية السيد

كوب أرز بسمتي

2 ملعقة سمن

ملعقة فلفل أسود

ملعقة بهارات كبسة

ملعقة قرفة

ملعقة زنجبيل

بصلة مكعبات

ثمرة طماطم مكعبات

جزرة مبشورة

ملح

2 كوب ماء ساخن أو شوربة

نصف كوب مكسرات منوعة

قطع لحم مشوية أو محمرة

طريقة عمل الكبسة بالأرز البخاري

في إناء على النار ضعي السمن والبصلة والطماطم والبهارات والفلفل والقرفة والزنجبيل وقليل من الملح وقلبيهم جيدًا.

اتركي القدر مغطى على النار حتى يذبل البصل والطماطم ثم ضيفي الأرز المنقوع مسبقًا ومصفى.

اتركي الأرز قليلا في الخلطة على النار ثم ضيفي الماء او الشوربة حسب المتاح.

ضعي الجزر المبشور واضبطي الملح ثم قلبي الارز وعلى نار هادئة اتركيه ينضج.

في طبق التقديم ضعي الأرز ثم قطع اللحم والمكسرات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكبس طريقة عمل فتة الشاورما

وإضافة الشيف عبدالرحمن المحيلبي تتشابه طريقة عمل فتة الشاورما باللحم مع الكبسة السعودية كثيرًا، حيث يتبع نفس الخطوات في طريقة عمل الكبسة السعودية، وفي المرحلة الأخيرة بعد سلق اللحم نقطعه شرائح طويلة ثم نتركه جانبًا.

نضع مقلاة على النار فيها ملعقة سمن ونشوح فيها شرائح اللحم مع رش ملح وفلفل، ثم بعد تحميرها نضعه جانبًا وفي نفس الزيت المتبقى نم تحمير اللحم نضع عيس سوري مقطع ونحمصه.

ختم الشيف عبدالرحمن المحيلبي في طبق التقديم ضعي العيش المحمص ثم الأرز البسمتي ثم شرائح اللحم وزينيه بالمكسرات وقدميه مع صوص الزبادي الرائع وبالهناء والشفاء