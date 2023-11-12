سقطت من الطابق الرابع .. وفاة طفلة حال لهوها بشرفة منزلها بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام طفلة في الرابعة من عمرها تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة متأثرة بإصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع حال لهوها بمنزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول الطفلة "ليلى . ر . ا . ح" 4 سنوات ومقيمه دائرة القسم جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "رمضان . ا . ح" 39 سنة قهوجي ومقيم بذات الناحية أفاد أنه حال قيام نجلته المتوفاة باللهو بشرفة المنزل بالطابق الرابع إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي إلي وفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة سقوط من علو .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .