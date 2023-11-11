ميجان رايس.. أمريكية اعتنقت الإسلام بسبب آية قرآنية| حرب غزة تضيء نور الإيمان بقلب ملحدة

أعلنت التيك توكر الأمريكية ميجان رايس اعتناقها الديانة الإسلامية، بعدما كانت لا تؤمن بأي ديانة، وذلك تأثرًا بالأحداث الإبادة الجماعية التي تحدث لأهالي غزة خلال الحرب الدامية بين حماس وقوات الإحتلال الإسرائيلي.

الأميركية ميجان رايس تعتنق الإسلام وتنطق بالشهادتين

فاجأت ميجان رايس متابعيها بارتداء الحجاب لأول مرة خلال ظهورها في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، لتُشهر إسلامها وتنطق الشهادتين أمام العالم.



من هي ميجان رايس التي أشهرت إسلامها بسبب الحرب على غزة

اشتهرت الأميركية ميجان رايس خلال الأيام الأخيرة بين دول الوطن العربي، بعدما رسخت حسابها على تيك توك لدعم غزة منذ بداية الحرب عليها كم قبل الإحتلال الإسرائيلي بعد أحداث طوفان الأقصى.



كانت رايس تحرص دائمًا على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن أهالي غزة، متسائلة عن سر صمودهم وثباتهم رغم ما يتعرضون له من قتل وتهجير وإبادة جماعية على مدار 24 ساعة.



دائمًا ما كانت ميجان تُعرب عن دهشتها الشديدة من بقوة إيمان وثبات الفلسطينيين، حيث كانت تدخل يوميًا في نوبات بكاء خلال مقاطع فيديو عبر "تيك توك"، وهي تتساءل عن سبب صمودهم وصبرهم على النكبة التي يمرون بها، ليخبرها الكثيرون أن إسلامهم وقوة إيمانهم بالله وتمسكهم بقراءة القرآن الكريم وقول الحمدلله، تلك هي الأسباب الرئيسية التي خلقت منهم مواطنين أقوياء يتحلون بالعزة والكرامة وحب الوطن.

القرآن الكريم سر صمود أهالي غزة يتسبب في إسلام أمريكية

قررت ميجان رايس قراءة القرآن لأول مرة، والبحث في الأمور الدينية والأحاديث النبوية الشريفة، لتفهم ما يحويه من معانٍ تجعل أهالي غزة أشداء وصامدين بوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وصرحت ميجان مؤخرًا بأنها اكتشفت الكثير من الأمور الإعجازية بين سطور القرآن الكريم، وبكت بشدة لأول مرة عند قراءتها لآياته الكريمة، الأمر الذي دفعها بقوة لإعتناق الديانة الإسلامية إشهار إسلامها أمام العالم.

رواد السوشيال ميديا يحتفون بميجان رايس بعد اعتناقها الإسلام: في ميزانكم يا أهل العزة

احتفى عدد ضخم من متابعي ميجان رايس بها بعد إعلانها إعتناق الإسلام وارتداء الحجاب، حيث انهالت عليها الكثير من المباركات والتعليقات التحفيزية على اتخاذها هذه الخطوة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من الكثيرين، فكانت أبرز التعليقات: " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون".



كما علق آخرون: "سبحان الله وبحمده .. إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء .. إسلامها في ميزانكم يا أهل العزة .. ماشاءالله .. ربنا يثبتك .. ميجان رايس أسلمت ياولاد .. والله إن هداية نفس وإنقاذها من النار لهو النصر المبين".