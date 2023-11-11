التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تتجه أنظار جماهير ريال مدريد، مساء اليوم، عندما يلتقي الملكى وفالنسيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوةري الإسباني:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: كارفخال - روديجير - ألابا - جارسيا.

في خط الوسط: كروس - فالفيردي - كامافينجا - بيلينجهام.

في الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو.

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: مامارداشيفي.

في خط الدفاع: جايا، أوزكاكار، كوميرت، فولكير.

في خط الوسط: جونزاليس، موسى، لينو، ألميدا، كاستيليخو.

في الهجوم: كافاني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

تقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة فريق ريال مدريد ونظيره فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تذاع المباراة عبر شاشة بى إن سبورتس 1 اتش دى بشكل حصري.